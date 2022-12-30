В Сирии 10 человек погибли при теракте на нефтяном месторождении
В Сирии произошел теракт на нефтяном месторождении в Дейр-эз-Зоре, погибли 10 человек
Дейр-эз-Зор, Сирия, 30 декабря, 2022, 22:47 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 человек стали жертвами теракта возле нефтяного месторождения в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии, 30 декабря сообщил государственному информационному агентству SANA сирийский министр нефти Бассам Томе.
Еще четверо получили ранения. Глава ведомства уточнил, что под артиллерийский обстрел террористов попали три автомобиля, в которых находились рабочие месторождения Аль-Таим.
Он добавил, что пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. По сообщению Al Jazeera, за терактом стоит террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России).
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Сирии в сирийской провинции Дераа террористы совершили нападение на отряд полиции, в результате чего один сотрудник правоохранительных органов погиб, а еще двое пострадали.