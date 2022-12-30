Дейр-эз-Зор, Сирия, 30 декабря, 2022, 22:47 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 человек стали жертвами теракта возле нефтяного месторождения в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии, 30 декабря сообщил государственному информационному агентству SANA сирийский министр нефти Бассам Томе.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Еще четверо получили ранения. Глава ведомства уточнил, что под артиллерийский обстрел террористов попали три автомобиля, в которых находились рабочие месторождения Аль-Таим.

Он добавил, что пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. По сообщению Al Jazeera, за терактом стоит террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Сирии в сирийской провинции Дераа террористы совершили нападение на отряд полиции, в результате чего один сотрудник правоохранительных органов погиб, а еще двое пострадали.