Киев, 30 декабря, 2022, 23:20 — ИА Регнум. По состоянию на 30 декабря 2022 года на Украине утверждено 1425 местных бюджетов из 1597, что составляет 89% от общего количества, сообщает украинское министерство финансов.

Иван Шилов REGNUM Украинские гривны

В частности, утверждено:

— 24 областных бюджета [в том числе и тех областей, которые вошли в состав России] и бюджет города Киева;

— 104 районных бюджета (не утверждено — 15);

— 1286 бюджетов территориальных общин (не утверждено — 152).

По состоянию на сегодняшний день в полном объёме утверждены местные бюджеты только Днепропетровской и Житомирской областей.

Поэтому для полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы украинский минфин просит ускорить процесс утверждения местных бюджетов.