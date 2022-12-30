Вашингтон, 30 декабря, 2022, 22:32 — ИА Регнум. В столице США Вашингтоне второй год подряд совершается более 200 убийств, сообщает 30 декабря телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

29 декабря в северо-восточной части Вашингтона был застрелен мужчина, ставший 200-м человеком, убитым в городе в этом году.

Примерно через час в юго-восточном районе столице были расстреляны еще два человека. Одна из жертв не выжила, в результате чего общее количество убийств достигло 201.

В прошлом году в Вашингтоне было зафиксировано 226 убийств. Таким образом, впервые с 2002–2003 годов в американской столице два года подряд убивают более 200 человек.

Профсоюз полицейских федерального округа Колумбия считает, что основной причиной резкого увеличения числа убийств является нехватка сотен полицейских. Мало того, количество полицейских в последние годы, наоборот, сокращалось. Так, шеф столичного полицейского управления Роберт Конти подсчитал, что в начале этого года под его руководством работает на 300 полицейских меньше, чем перед его назначением в 2021 году.

Кроме убийств, в Вашингтоне существенно, на 14%, возросло число угонов автотранспорта.

Напомним, что для целого ряда крупных городов США умышленные убийства являются чрезвычайно серьёзной проблемой.