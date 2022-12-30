Киев, 30 декабря, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Западные страны передали Киеву за 10 месяцев после начала спецоперации в совокупности более $31 млрд, написал в своем телеграм-канале премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

Кроме того, он отметил, что еще почти 200 млрд гривен (около $5,4 млрд) Украина получила за это время от продажи военных облигаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Всемирный банк предоставил киевскому режиму грант в размере $2 млрд. 25 декабря Денис Шмыгаль написал, что на восстановление киевской энергетической системы Запад направил почти $1,5 млрд.