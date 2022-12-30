Черкесск, 30 декабря, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Новогодний подарок для всех жителей Карачаево-Черкесии подготовила авиакомпания «Азимут», пополнив свой парк новейшим современным самолетом гражданской авиации, который был назван в честь одной из природных достопримечательностей КЧР — реки Архыз. Об этом рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем официальном telegram-канале.

(сс) skhakirov Архыз

После прохождения всех стандартных процедур техобслуживания воздушное судно «Архыз» будет выполнять рейсы между регионами России и за её пределами.

«Самолёт, как символ новых полетов нашей родной Карачаево-Черкесии — так и завершаем 100-летие, готовимся к новым достижениям и результатам!» — написал в своем telegram-канале Темрезов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Карачаево-Черкесия отмечала 100-летие со дня образования республики. В честь этой знаменательной даты в республике были открыты десятки новых объектов культуры и здравоохранения, других социально значимых объектов.