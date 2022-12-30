Париж, 30 декабря, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Быший депутат Европарламаента Флориан Филиппо считает поддержку Украины на деньги Евросоюза ограблением собственных граждан. Очередное такое «ограбление» главарь киевского режима Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют в начале нового года, написал экс-депутат в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В январе 2023 года Зеленский вместе с BlackRock и Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги!» — написал политик.

Напомним, днем ранее Флориан Филиппо напомнил, что с начала 2023 года Киев будет ежемесячно получать от Евросоюза €1,5 млрд. Политик призвал власти Франции и Евросоюза остановиться, назвав в своем микроблоге новую программу ЕС по поддержке киевского режима «тотальным бредом».