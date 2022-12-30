Берн, 30 декабря, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В память о трехкратном чемпионе мира — легендарном футболисте Пеле — пройдут минуты молчания перед началами футбольных матчей. С таким призывом обратилась к руководству команд Международная федерация футбола (ФИФА).

Почтовая марка ОАЭ с изображением Пеле

Организация выразила пожелание, чтобы все матчи до конца следующей недели начинались с минуты молчания.

Ранее стало известно, что в память о Пеле игроки матчей, которые пройдут с 30 декабря по 1 января в рамках очередного тура чемпионата Английской премьер-лиги, будут выходить на поле с траурными повязками на рукавах. На трибунах перед матчами пройдет минута аплодисментов.

Напомним, в Бразилии президент страны Жаир Болсонару объявил трёхдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста, «Короля футбола» Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту), скончавшегося 29 декабря в возрасте 82 лет.