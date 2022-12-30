Мэр Степанакерта: «Магазины почти пустые»
Магазины Степанакерта из-за блокады Нагорного Карабаха остались почти без продуктов — мэр столицы
Степанакерт, 30 декабря, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Блокада Нагорного Карабаха привела к тому, что в магазинах Степанакерта образовался дефицит товаров первой необходимости. Об этом 30 декабря сообщил агентству «Новости Армении» мэр карабахской столицы Давид Саркисян.
«Магазины практически пустые, подсолнечное масло, сахар остались в нескольких магазинах, в небольшом количестве. Фруктов и овощей не осталось», — сказал глава города.
По его словам, пока нет проблем с мукой и хлебом, при этом в Степанакерте осталось только 5% запаса бензина. Ранее в минздраве Нагорного Карабаха сообщили, что ряд больных не могут вывезти в Армению для сложного лечения.
Напомним, блокада Нагорного Карабаха продолжается с 12 декабря. Активисты из Азербайджана, которые заняли дорогу в Лачинском коридоре, заявляют, что хотят остановить «незаконную» добычу природных ресурсов. Баку называет эту акцию инициативой граждан и отрицает то, что трасса перекрыта.