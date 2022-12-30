Степанакерт, 30 декабря, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Блокада Нагорного Карабаха привела к тому, что в магазинах Степанакерта образовался дефицит товаров первой необходимости. Об этом 30 декабря сообщил агентству «Новости Армении» мэр карабахской столицы Давид Саркисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Магазины практически пустые, подсолнечное масло, сахар остались в нескольких магазинах, в небольшом количестве. Фруктов и овощей не осталось», — сказал глава города.

По его словам, пока нет проблем с мукой и хлебом, при этом в Степанакерте осталось только 5% запаса бензина. Ранее в минздраве Нагорного Карабаха сообщили, что ряд больных не могут вывезти в Армению для сложного лечения.

Напомним, блокада Нагорного Карабаха продолжается с 12 декабря. Активисты из Азербайджана, которые заняли дорогу в Лачинском коридоре, заявляют, что хотят остановить «незаконную» добычу природных ресурсов. Баку называет эту акцию инициативой граждан и отрицает то, что трасса перекрыта.