Президент Сирии Асад поздравил Путина с Новым годом
Сирийский президент Асад поздравил Путина с Новым годом
Дамаск, 30 декабря, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад направил поздравление с Новым годом президенту России Владимиру Путину. В своем новогоднем обращении сирийский лидер пожелал России процветания и успехов, передает сирийское государственное информагентство САНА.
Иван Шилов ИА REGNUM
Башар Асад
«Президент Башар Асад и российский президент Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года. Президент Асад пожелал, чтобы этот год принес Российской Федерации успехи, постоянное развитие и процветание», — сказано в материале информагентства.
Известно, что российский лидер также направил Башару Асаду поздравительную телеграмму с наступающим Новым годом.