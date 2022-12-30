Дамаск, 30 декабря, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад направил поздравление с Новым годом президенту России Владимиру Путину. В своем новогоднем обращении сирийский лидер пожелал России процветания и успехов, передает сирийское государственное информагентство САНА.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Президент Башар Асад и российский президент Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года. Президент Асад пожелал, чтобы этот год принес Российской Федерации успехи, постоянное развитие и процветание», — сказано в материале информагентства.

Известно, что российский лидер также направил Башару Асаду поздравительную телеграмму с наступающим Новым годом.