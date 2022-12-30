Шали, Чечня, 30 декабря, 2022, 20:44 — ИА Регнум. В Чечне выясняют обстоятельства пожара, в результате которого травмирована семья с детьми. Инцидент произошёл 29 декабря в частном домовладении в городе Шали. В результате происшествия пострадали женщина и четверо несовершеннолетних детей.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарный

Пострадавшие с термическими ожогами госпитализированы в больницу. На месте происшествия следственно-оперативная группа ведёт работу по установлению возможных причин возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре, произошедшем 29 декабря в многоквартирном доме в Воронеже, погибли двое детей, ещё один серьёзно пострадал.