Москва, 30 декабря, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Лицам, имеющим судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, могут запретить вход в образовательные организации, лагеря отдыха, санатории, детские спортплощадки. С таким предложением намерено обратиться к законодателям МВД России. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, который 30 декабря размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

Предложение полиции вызвано тем, что лица, имеющие непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, представляют высокую степень потенциальной опасности для общества и государства.

«Предлагается предусмотреть установление в отношении них обязательного административного ограничения в виде запрета посещения образовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних, объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) и их оздоровления, детских игровых и спортивных площадок», — говорится в пояснительной записке в законопроекту.

При этом в случае, если поднадзорное лицо исполняет обязанности законного представителя несовершеннолетнего по его обучению и воспитанию, запрет на посещение детских образовательных организаций и организаций отдыха и оздоровления не будет действовать, оговаривается законопроектом.