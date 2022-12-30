Кандалакша, Мурманская область, 30 декабря, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Кандалакшском районе Мурманской области произошло ДТП с тремя жертвами. Все погибшие — дети в возрасте до 14 лет. В результате столкновения легкового автомобиля и фуры есть пострадавшие и среди взрослых. Об этом сообщили 30 декабря в региональном управлении ГИБДД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скорбь

«На 1201-м км автодороги Р-21 «Кола» произошло столкновение двух автомобилей — «Фольксваген» и «Скания». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля марки «Фольксваген» — трое малолетних детей — скончались на месте аварии, двое взрослых госпитализированы», — говорится в сообщении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Ход расследования находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя Следственного управления СК России по Мурманской области Алексея Коротких.