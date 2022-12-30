Париж, 30 декабря, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил Франции с союзниками по НАТО концентрируются в странах Прибалтики возле границы с Россией и Белоруссией и готовятся к войне высокой интенсивности. Об этом говорится в статье французского журнала Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

«Постепенное наращивание нашего ограниченного контингента произошло ещё до начала конфликта на Украине», — рассказал журналистам генерал Фредерик Шиффо.

Замминистра обороны Эстонии Туули Дунето сообщила журналистам об опасениях в отношении России. Она рассказала, что в республике галопирующая инфляция, но Таллин решил наращивать затраты на оборону и скоро доведёт их до 3% от ВВП, хотя для стран НАТО этот показатель установили на уровне 2%.

«К сожалению, какой бы бюджет мы не установили в оборонной сфере, понятно, что мы никогда не сможем победить российскую армию в одиночку», — сказала Дунето.

Как отмечают авторы статьи, на основании таких опасений Эстония и другие страны Прибалтики охотно разрешают вводить на свою территорию войска западных стран.