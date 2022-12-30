Вена, 30 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о громких взрывах рядом с Запорожской АЭС. Об этом 30 декабря говорится на сайте МАГАТЭ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Запорожская АЭС

В докладе, опубликованном на сайте агентства, говорится, что, хотя с прошлого месяца обстрелов непосредственно на площадке крупнейшей в Европе АЭС не было, эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали громкие взрывы.

«По-видимому, взрывы произошли на расстоянии в несколько сотен метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр», — указано в докладе МАГАТЭ.

Напомним, боевики ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.