Хельсинки, 30 декабря, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Финляндия может получить членство в Североатлантическом альянсе до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. Такое мнение высказала министр обороны страны Антти Кайкконен, передаёт 30 декабря финская национальная телерадиокомпания Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

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Глава оборонного ведомства напомнила, что Финляндия соответствует «критериям членства в Североатлантическом альянсе и привержена меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде».

«Думаю, есть веские основания полагать, что к саммиту НАТО в Вильнюсе Финляндия станет членом НАТО», ― отметила глава минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия могут станут членами НАТО уже в 2023 году. Когда это произойдет точно, пока неизвестно, однако процесс ратификации уже завершен, добавил он.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.