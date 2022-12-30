Кишинёв, 30 декабря, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Более 60% жителей Молдавии недовольны тем, как изменилась жизнь в стране в уходящем году. Об этом свидетельствуют итоги соцопроса, обнародованного 30 декабря исследовательской компанией Intellect group.

(сс) Photobank MD Кишинев

Согласно исследованию, 36,9% опрошенных сказали, что изменения были «очень негативными». Ещё 26,3% выбрали вариант «негативно».

«Позитивно» оценили перемены 18,7% респондентов, а вариант «очень позитивно» выбрали 9,1%. 5,4% среди опрошенных сказали, что не видят заметных изменений, а 3,6% не ответили на вопрос.

Опрос проводился с 1 по 20 декабря среди 1209 респондентов. Погрешность оценивается на уровне 2,9%.

Напомним, в Молдавии с октября 2021 года действует режим чрезвычайного положения в сфере экономики, а с 24 февраля 2022 года режим ЧП распространяется на все сферы деятельности. За год в разы выросли тарифы на газ и электроэнергию. Годовая инфляция колеблется на уровне 30-35%. Многие жители жалуются, что не могут оплачивать квитанции ЖКХ. При этом Молдавия получила статус кандидата в ЕС.