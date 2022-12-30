Сараево, 30 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В Боснии и Герцеговине распространяют сообщения в СМИ, что якобы на границе этой страны с Хорватией наблюдается большое скопление чеченцев. Они якобы бегут от мобилизации в ЕС. Эти слухи опровергли в посольстве России в Сараево.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

По мнению дипломатов, это спекуляции местной прессы, никаких обращений по этому поводу от граждан России не поступало.

«Спекуляции западной прессы по данному сюжету посольство не комментирует. Внимательно следим за развитием ситуации. Обращений российских граждан в этой связи не поступало», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно заявлял о том, что в республике нет ни одного случая отказа от мобилизации. Уклонистов от участия в спецоперации он назвал «дармоедами, лентяями, тунеядцами, иждивенцами», а очереди в аэропортах, по его мнению, — это жалкое зрелище.