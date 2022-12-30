Берлин, 30 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что вместо требований поставить немецкие танки на Украину стоило бы стремиться к дипломатическому решению конфликта, сообщается 30 декабря в пресс-релизе партии.

(сс) U.S. Army Немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2

«Чем больше тяжелого оружия НАТО и его партнеры поставят, тем дольше будут бессмысленно гибнуть молодые солдаты», — заявил Тино Крупалла, добавив, что сейчас слишком мало говорится о дипломатическом решении конфликта.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012-го по 2017 год, заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также заявлял, что пока что нет никакого «мирного плана» Украины. В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров указал на поставки Западом оружия Киеву, на подготовку боевиков для ВСУ, причём у себя, на британской, итальянской, германской территориях и в других странах.

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