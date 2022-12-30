Ла-Пас, 30 декабря, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Боливии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом 30 декабря сообщает Rival Times.

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(сс) EEJCC Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Боливия

Автобус, перевозивший 47 пассажиров, съехал с дороги и перевернулся. Транспортное средство следовало из Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Сайпину департамента Санта-Крус на востоке страны.

В результате аварии погибли по меньшей мере 11 человек, ещё 28 получили ранения. Как уточнили в органах здравоохранения Сайпины, среди погибших семь женщин и четверо мужчин, все они в возрасте от пяти до 50 лет.

Пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия. Тринадцати из них потребовалась госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла на востоке Боливии в мае текущего года. Водитель автобуса не справился с управлением на крутом повороте, в результате транспортное средство перевернулось. На месте ДТП погибли пять человек. Ещё 15 пострадавших были доставлены в клиники.