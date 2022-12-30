В Турции при падении строительного крана погибли пять человек
Падение строительного крана в Турции привело к гибели не менее пяти человек
Измир, Турция, 30 декабря, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Падение строительного крана в городе Измире в западной части Турции 30 декабря привело к гибели как минимум пяти человек. Об этом сообщает телеканал TRT.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Строительный кран
По информации журналистов, крушение произошло при строительстве многоэтажного отеля. Кран упал на строящееся здание, обломки упали на строительную площадку.
Сообщается, что инцидент произошёл при подъёме крана, одна стрела не выдержала нагрузки. Известно о двух пострадавших. На место прибыли спасатели и сотрудники других экстренных служб.