Измир, Турция, 30 декабря, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Падение строительного крана в городе Измире в западной части Турции 30 декабря привело к гибели как минимум пяти человек. Об этом сообщает телеканал TRT.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Строительный кран

По информации журналистов, крушение произошло при строительстве многоэтажного отеля. Кран упал на строящееся здание, обломки упали на строительную площадку.

Сообщается, что инцидент произошёл при подъёме крана, одна стрела не выдержала нагрузки. Известно о двух пострадавших. На место прибыли спасатели и сотрудники других экстренных служб.