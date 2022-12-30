Тбилиси, 30 декабря, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Запрет на посещение депутатами парламента Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили, проходящего лечение под стражей в тбилисской больнице, защитит здоровье политика, а также помешает дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом 30 декабря заявил журналистам вице-спикер парламента страны Гия Вольский.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Невообразимо, что сейчас происходит вокруг Михаила Саакашвили. В больнице, в том люксе, в котором временно живет Михаил Саакашвили, создали революционный комитет», — сказал Вольский.

Он отметил, что заявления, будто экс-президента пытаются изолировать, это попытка ввести общественность в заблуждение. По мнению вице-спикера, сторонники Саакашвили наняли специальную пиар-компанию, которая ведёт пропаганду, будто власти отравили осужденного политика и пытаются убить его.

«Собрание чистых мошенников вокруг темы отравления обязательно требует принятия дополнительных мер безопасности», — добавил Вольский.

Напомним, 30 декабря спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что не будет согласовывать депутатам посещение Саакашвили. За 455 дней, пока он находится под стражей, народные избранники посетили экс-президента 228 раз. Всего за этот период у него было 1595 посещений, т.е. примерно три посетителя в день. Ранее Саакашвили призывал совершить в Грузии «революцию», как в Армении или на Украине.