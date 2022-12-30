Лондон, 30 декабря, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе опустились ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 30 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Такое падение отмечено впервые с 16 февраля.

Январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 925,2 доллара за тысячу кубометров. Сейчас их стоимость составляет 790,8 доллара ― снижением более чем на 16%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 декабря цены на газ в Европе впервые с 21 февраля опустили ниже отметки $850 за тысячу кубометров.