Анкара, 30 декабря, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Анкара выступает за полноправное членство Черногории в Евросоюзе. Об этом 30 декабря заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Черногории Мило Джукановичем.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

«Черногория является нашим партнером по НАТО. Турция выступает за полноправное членство Черногории в Европейском союзе», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что Анкара придает большое значение поддержанию стабильности и экономическому развитию стран Южной Европы и Балкан.

Глава Турции также заявил, что в 2021 году была поставлена задача довести товарооборот с Черногорией до уровня $250 млн. При этом цифры за 11 месяцев 2022 года показывают рост объема товарооборота на 49%, достигнув $182 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что встреча президента Турции и главы Сирии может состояться, когда для этого созреют условия.

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