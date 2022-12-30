Париж, 30 декабря, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Елисейские Поля на время новогодних праздников в ночь с 31 декабря на 1 января станут пешеходными. На проспекте будут запрещены автомобильное движение и парковка. Об этом сообщается в заявлении префектуры полиции Парижа 30 декабря.

Гюстав Кайботт. Улица Галеви, вид с шестого этажа

Также вокруг Елисейских Полей будет создан периметр безопасности, попасть в который можно будет лишь через специальные пункты досмотра. Это не все меры по безопасности, которые будут приняты правоохранительными органами в период праздничных гуляний.

Также, вплоть до 2 января, на этой и прилегающих улицах будет запрещена продажа и употребление алкоголя.

«С 18:00 (20:00 мск) 30 декабря 2022 года до 08:00 (10:00 мск) 2 января 2023 года запрещены продажа алкоголя и его употребление в общественных местах на расширенной территории вокруг Елисейских Полей», ― указано в заявлении префектуры.

В общей сложности на улицах Парижа и в его пригородах за порядком будут следить 5,4 тыс. полицейских и жандармов, пишет ТАСС. Вдоль Елисейских Полей будут закрыты выходы из метро и пригородных электричек RER. Также будет усилен контроль за безопасностью на транспорте.