Москва, 30 декабря, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен найти решение по возвращению сборной России на международные турниры. Об этом 30 декабря представителям СМИ заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дюков

«Идеологически расходимся с Европой? Я не имел в виду УЕФА и футбол, я говорил о политике, — сказал Дюков. — УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть, если бы они не хотели, с нами вообще бы не сотрудничали и исключили».

Он также добавил, что Россия по-прежнему может попробовать найти новые возможности для восстановления отношений, поскольку «мосты не сожжены».

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (FIFA) не станет отстранять Россию от участия в отборе на чемпионат мира 2026 года при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Вскоре Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании рабочей группы по переходу организации в Азиатскую конфедерацию футбола.