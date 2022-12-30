Брюссель, 30 декабря, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Помощь Евросоюза Украине в ущерб интересам собственных граждан может привести к серьезным последствиям. Почти пятая часть жителей Европы уже находится за чертой бедности. Противостояние России слишком дорого обходится ЕС. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своем аккаунте в Twitter.

(сс) The Left Мик Уоллес

Он привел данные доклада о том, что 21,9% граждан Евросоюза могут оказаться за чертой бедности, и напомнил, что в этом же докладе говорится о необходимости увеличить расходы на оборону. Уоллес назвал такую ситуацию безумием.

«Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, при этом заставляя страдать наших собственных граждан. Это безумие», — считает депутат ЕП.

Напомним, в декабре 2022 года власти Евросоюза согласовали кредитную поддержку Киеву в 2023 году на сумму 18 млрд евро. А ранее ЕС выделил дополнительно €150 млн на обеспечение продовольствием, питьевой водой, защиту от холода и на образование малоимущих слоёв населения. Помимо этого Украина получит многомиллиардную помощь на ведение войны.