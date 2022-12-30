Лондон, 30 декабря, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Сектор гостеприимства Великобритании потерял в декабре из-за массовых забастовок $1,8 млрд, сообщила 30 декабря глава британской ассоциации компаний сектора гостеприимства UKHospitality Кейт Николлс.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

По её словам, это может привести к закрытию новых предприятий и заведений в течение предстоящих трех месяцев.

Кейт Николлс отметила, что по имеющимся у нее данным, показатели отмен бронирования, достигающие от 50% до 60% в центре Лондона и от 20% до 30% в остальной стране, стали прямым результатом забастовок. Посещаемость магазинов, по мнению главы ассоциации компаний сектора гостеприимства, также упала в среднем по стране на 27%, а в Лондоне — на 45%.

Великобританию в декабре охватила волна забастовок на фоне резкого роста инфляции, которая достигала рекордные почти за 40 лет 10,7%.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что многотысячные забастовки работников целого ряда сфер в Великобритании приведут к перебоям в работе множества учреждений и вызовут проблемы для миллионов людей в стране.

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