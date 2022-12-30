Киров, 30 декабря, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Белохолуницком районе Кировской области. Об этом 30 декабря сообщается в Telegram-канале УГИБДД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

«Около 12:00 в Белохолуницком районе на 728-м км федеральной автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» произошло столкновение автомобилей Cherry Tiggo и Foton», — сказано в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля Cherry Tiggo и три пассажира погибли, один пассажир получил травмы.

Другие подробности пока не приводятся.