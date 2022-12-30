Вашингтон, 30 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Приглашение главы Белого дома Джо Байдена лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому посетить Вашингтон было не просьбой, а приказом. Такое мнение в статье 19FortyFive высказала заслуженный научный сотрудник по стратегическим исследованиям Американского совета по внешней политике Виктория Коутс.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Зеленский не мог отказаться, когда американский президент сделал приглашение, которое по сути и по смыслу являлось приказом», — указала эксперт, подчеркнув, что выбора у главы киевского режима не было.

По её словам, целью визита в США было не укрепление поддержки Киеву, а решение внутриполитических проблем. Кроутс считает, что речь Зеленского в Конгресса была нужна, чтобы принять законопроект о государственных расходах, в который также включили финансовую помощь Украине. Тем самым, отмечает эксперт, киевский кризис фактически стал партийным делом, а не вопросом национальной безопасности для Вашингтона.

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«Этот политический театр лишь усугубил партийный раскол между партиями», ― добавила научный сотрудник.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с американским президентом Джо Байденом. В ходе встречи он заявил о необходимости установления мира на Украине и напомнил о десяти пунктах «формулы мира».

Он также выступил со «страстной речью» в Конгрессе США, призвав Вашингтон предоставить Киеву танки и самолёты.