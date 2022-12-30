Минск, 30 декабря, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Боевую часть ракеты комплекса С-300, запущенной на Украине и упавшей в Белоруссии, уничтожили. Об этом 30 декабря сообщает агентство БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Ракету сбили белорусские средства ПВО утром 29 декабря. Она упала на вспаханное поле возле деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Тогда сообщили, что боевая часть ракеты ещё может взорваться, место падения оцепили.

Ситуацию взял под контроль президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его поручению была создала группа следователей и военных специалистов для работы на месте происшествия.

Стоит отметить, что госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал маловероятным, что украинская ракета случайно залетела на белорусскую территорию. По его мнению, это может быть частью чьего-то «замысла».