Турция, 30 декабря, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Число задержанных в связи со взрывом в ресторане в Айдыне (Турция) возросло до пяти человек. Об этом 30 декабря сообщил Гостелеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Число задержанных в связи со взрывом в Айдыне увеличилось до 5 человек», — сообщил телеканал.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря в ресторане в Айдыне (Турция) прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 7 человек.