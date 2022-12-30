Число задержанных после взрыва в турецком Айдыне возросло до пяти
Турция, 30 декабря, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Число задержанных в связи со взрывом в ресторане в Айдыне (Турция) возросло до пяти человек. Об этом 30 декабря сообщил Гостелеканал TRT Haber.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
«Число задержанных в связи со взрывом в Айдыне увеличилось до 5 человек», — сообщил телеканал.
Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря в ресторане в Айдыне (Турция) прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 7 человек.