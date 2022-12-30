Москва, 30 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Запад не может гарантировать устойчивый компромисс Белграда и Приштины. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

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«Достигнутый под «твёрдые гарантии» Запада компромисс трудно назвать устойчивым, ― отметила дипломат в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. ― Хорошо знаем цену любым западным гарантиям. Многократно видели их в действии на Украине, на Балканах, в других кризисных зонах».

Захарова уверена, что «до тех пор, пока продавливаемые США и ЕС договорённости «о деэскалации» оставляют за скобками узловые нерешённые проблемы в Косово, прочная развязка невозможна».

«Посредничество Евросоюза в диалоге сторон не приносит плодов, переговоры бессодержательны, что даёт Приштине возможность наращивать антисербский курс», ― отметила представитель МИД России.

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Захарова добавила, что жизненно важный для сербов вопрос учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косова, «призванного стать действенным инструментом обеспечения их прав и безопасности в обстановке систематических гонений по национальному признаку», проигнорирован. А без выполнения Приштиной этого ключевого обязательства, «которое она саботирует почти десять лет», ситуация обречена оставаться столь же хрупкой, с постоянной угрозой рецидивов обострения, подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое обострение обстановки на севере Косова и Метохии произошло 6 декабря, когда спецназ Косово совместно с патрулями миссии Евросоюза начал захват помещений избирательных комиссий на севере региона, чему был дан отпор сербским населением, которые начали строить баррикады.

Президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косове завершить протесты против властей, чтобы понизить градус конфликта. 29 декабря была отменена высшая боевая готовность ВС Сербии. Утром в этот же день в Косове начался демонтаж баррикад.