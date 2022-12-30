Москва, 30 декабря, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Объемы экспорта дизельного топлива из России морским путем могут увеличиться в январе перед вступлением в силу ограничений Евросоюза (ЕС) на поставки российских нефтепродуктов. Об этом сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным источника, объемы отгрузки топлива в ключевых российских портах Балтийского и Черного морей в январе 2023 года могут достигнуть максимального показателя с января 2020 года — до 2,68 млн тонн.

Уточняется, что подобная тенденция связана с предстоящим запретом Евросоюза на морские поставки российских нефтепродуктов, который вступает в силу 5 февраля 2023 года.

Напомним, что 5 декабря в законную силу вступило решение Евросоюза о запрете на поставки российской нефти. Параллельно с официальным эмбарго на поставки российской нефти танкерами в ЕС вступило в силу и ограничение цен. Наряду со странами «Группы семи» (G7) и Австралией Евросоюз не будет перевозить и страховать российскую нефть стоимостью выше $60.