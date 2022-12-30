Вашингтон, 30 декабря, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты сейчас были бы в гораздо лучшем положении, если бы выполнили обещание, что НАТО не будет расширяться на восток. Об этом 28 декабря заявил помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу изданию 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

По его мнению, США после распада СССР должны были вывести свои воинские подразделения из Европы. С одной стороны, европейцы смогли бы укрепить свою оборону в новых условиях с участием России, с другой стороны, у Москвы не было бы повода заявлять об угрозах с Запада.

«Сегодня США были бы в гораздо лучшем положении, если бы Вашингтон воспользовался распадом Советского Союза как возможностью переложить на Европу ответственность за собственную оборону», — сказал политик.

Бандоу напомнил, что речь президента России Владимира Путина в 2001 году в бундестаге Германии была примирительной, но уже в 2007 году он в Мюнхене выступил с обвинениями. Американский политик считает, что политика Вашингтона также во многом спровоцировала вооружённый конфликт на Украине.

Напомним, 21 декабря 2022 года Путин заявил, что Россия после распада Советского Союза хотела стать частью «цивилизованного мира», но там её изначально не хотели принимать.