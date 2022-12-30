Ясиноватая, ДНР, 30 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Жительница Ясиноватой погибла при обстреле города в Донецкой Народной Республике со стороны киевских боевиков. Об этом сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

Глава Администрации г. Ясиноватая Обстрела со стороны ВФУ г. Ясиноватая

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«В результате очередного обстрела ВФУ города Ясиноватая погибла женщина 1933 года рождения», ― говорится в сообщении мэра в телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, ранение получил мужчина 1963 года рождения.

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Также, добавил Шевченко, повреждения получили дома частного сектора, повреждён водовод диаметром 100 мм. Без водоснабжения остались почти 500 человек. Бригады специалистов ликвидируют аварию.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным представительства ДНР в СЦКК, за 30 декабря Ямсиноватая восемь раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Киевские боевики вели огонь «натовскими» снарядами калибра 155 мм. Всего по населённому пункту было выпущено более 50 боеприпасов.