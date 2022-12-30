Турция, 30 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Турции объявили предварительную причину ЧП в ресторане в Айдыне. Об этом сообщает издание Takvim со ссылкой на губернатора города Гусейна Аксойа.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Предварительно, это газ. Взрыв был вызван газовым баллоном. Расследование продолжается», — приводит газета слова губернатора.

Напомним, 30 декабря в ресторане в Айдыне (Турция) прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 7 человек.