Москва, 30 декабря, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Срок продажи доли британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell в проекте «Сахалин-2» будет скорректирован. Прежний срок в четыре месяца отменен. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, подписав 30 декабря соответствующий указ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин — 2»

Напомним, ранее говорилось о требованиях продажи доли Shell в проекте «Сахалин-2» в течение четырех месяцев со дня принятия решения от отказе передачи доли в новом операторе проекта акционеру прежнего оператора — Sakhalin Energy.

Напомним, в июне 2022 года Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2». Согласно документу оператор проекта, компания «Сахалин Энерджи» — совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi — будет заменена новым российским юридическим лицом, а её имущество переходит в собственность Российской Федерации.

Ранее компания Shell заявила о прекращении своей деятельности на территории России из-за специальной операции РФ на Украине.