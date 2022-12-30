Боевики ВСУ совершили обстрел села Кистер в Брянской области
Брянск, 30 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины обстреляли брянское село Кистер. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в личном телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«ВСУ произвели обстрел села Кистер Погарского района. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.
Уточняется, что в результате обстрела повреждено электроснабжение.
Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) два человека погибли, 20 пострадали из-за действий киевских боевиков. Всего же с начала 2022 года в республике погиб 1091 человек, 3533 местных жителя были ранены.