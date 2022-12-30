Брянск, 30 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины обстреляли брянское село Кистер. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в личном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ произвели обстрел села Кистер Погарского района. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте»‎, — написал Богомаз.

Уточняется, что в результате обстрела повреждено электроснабжение.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) два человека погибли, 20 пострадали из-за действий киевских боевиков. Всего же с начала 2022 года в республике погиб 1091 человек, 3533 местных жителя были ранены.