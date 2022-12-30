Берлин, 30 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Экономику Германии в 2023 году ожидают серьёзные проблемы. Об этом говорится в репортаже, опубликованном 27 декабря на Первом телеканале ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц и энергетика

«В большинстве промышленных объединений ожидают спада производства из-за высоких расходов на электричество и недостатка квалифицированной рабочей силы», — отмечают журналисты.

Сообщается, что сложный период наступил для строительной отрасли, процветавшей ещё год назад. В этом сегменте стремительно выросли расходы, также негативно повлияло повышение стоимости кредитов.

Кроме того, отмечается, что в промышленности не хватает квалифицированных специалистов и в целом ощущается нехватка работников. Несколько лучше дела обстоят в секторе пищевой промышленности и гостиничном секторе. Там видны улучшения в сравнении с кризисом, вызванным коронавирусными ограничениями.

Стоит отметить, ранее глава министерства экономики Германии Роберт Хабек предположил, что в новом году цена на природный газ для потребителей останется на высоком уровне.