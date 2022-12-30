Москва, 30 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В России будет увеличен выпуск транспортных средств для инвалидов, которые используются для оказания туристских услуг людям с ограниченными возможностями. Поручение проработать этот вопрос дал Минпромторгу президент РФ Владимир Путин. Оно сделано на основании обращений, поступивших главе государства 2 декабря в ходе встречи с инвалидами и представителями общественных организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

К выполнению поручения также будут привлечены Минэкономразвития, Минтруд, правительство Нижегородской области. Сроком его исполнения назначена дата 1 июля 2023 года.

«Минпромторгу подготовить совместно с Минэкономразвития, Минтрудом, правительством Нижегородской области и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных средств, используемых при оказании инвалидам туристских услуг», — говорится в тексте документа.