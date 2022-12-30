Москва, 30 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Подводный ракетный стратегический крейсера (АПРК) проекта 955А (шифр «Борей-А») «Император Александр III», а также ещё четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 году. Об этом 30 декабря рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов в новогоднем обращении к личному составу флота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Подводная лодка класса «Борей»

«В 2023 году перед Военно-морским флотом стоят объёмные и важные задачи, приоритетными из которых являются принятие в состав ВМФ ракетного стратегического крейсера с баллистическими ракетами «Император Александр III», четырёх подводных лодок, 12 надводных кораблей и судов обеспечения», — сказал он.

Также главком ВМФ РФ уточнил, что на флоте продолжают вести работы над другими видами высокоточного оружия и ракетными комплексами, и добавил, что также в 2023 году необходимо будет сформировать дивизии морской пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фрегат Северного флота (СФ) «Адмирал Горшков», который оснащён гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2023 году впервые возглавит постоянную оперативную группировку ВМФ РФ в Средиземном море.