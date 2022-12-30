Эр-Рияд, 30 декабря, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Новый список российских компаний — поставщиков краба одобрен властями Саудовской Аравии, сообщили 30 декабря в пресс-службе Россельхознадзора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Краб

Теперь доступ на рынок Саудовской Аравии предоставлен ещё двум предприятиям по производству краба. Решение принято госуправлением по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами королевства.

«В настоящее время 12 российских организаций и судов включены в перечни предприятий, имеющих право на поставку переработанной рыбной продукции в королевство», — сообщает российское ведомство.

В Россельхознадзоре добавили, что будут и дальше работать над расширением списка предприятий России, имеющих право экспорта в Саудовскую Аравию.