Москва, 30 декабря, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении плюрализма СМИ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По предположению Марии Захаровой, глава киевского режима Владимир Зеленский специально решил подписать «скандальный» закон о СМИ «под шумок западных праздников».

«Там есть много такого, от чего остолбенеет самый прожженный борец за демократию западного типа», — написала Мария Захарова, отметив, что «отныне официально можно творить что угодно».

По оценке представителя МИД РФ, закон позволит блокировать медиа без суда и следствия, штрафовать направо и налево всех, кто только посмеет что-то за рамками утвержденных методичек высказать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву беспокоит, что Лачинский коридор, который является единственной дорогой в Нагорный Карабах, остаётся заблокированным.