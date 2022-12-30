Бангкок, 30 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Случаи заражения человека так называемой «поедающей мозг» амебой Naegleria Fowleri (Неглерия Фоулера) являются чрезвычайно редкими. Об этом 30 декабря говорится в сообщении департамента контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда по поводу недавней смерти гражданина Южной Кореи от этого заболевания.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таиланда

В заявлении подтверждается факт того, что указанное лицо умерло от амебного менингоэнцефалита и незадолго до этого приезжало в Таиланд, а также выражаются соболезнования семье покойного.

В то же время в департаменте указывают, что случаи заражения этим заболеванием являются крайне редкими и происходят по всей Азии, так как амёба Неглерия Фоулера встречается во всех странах мира, в которых имеются пресные водоёмы, прогревающиеся в тёплый период года от +25 до +32 °C.

Также уточняется, что за всё время наблюдений от амебного менингоэнцефалита умерли несколько сотен человек.

«За последние 40 лет (с 1982-го по 2021 год) в Таиланде были обнаружены 17 случаев заболевания, из них 14 оказались смертельными. Из 17 заболевших 16 были гражданами Таиланда, один — гражданином Норвегии», — говорится в заявлении.

Кроме того, в департаменте рассказали о четырёх несложных мерах профилактики заболевания: избегать купания, ныряния и погружения под воду в загрязненных природных пресноводных водоёмах; избегать попадания воды в нос при нахождении у потенциально опасных природных водоёмов и при попадании воды в нос быстро с силой высморкаться; при попадании в нос воды из таких водоёмов промыть нос кипяченой водой с солью; в случае появления после контакта с пресной водой в природном источнике головной боли, тошноты и потери обоняния, срочно обратиться к врачу, которому нужно рассказать о предыдущих пяти–семи днях и о своих контактах с пресной водой в этот период.

«Если заражение амёбным менингоэнцефалитом обнаружить на самых ранних стадиях, болезнь поддаётся лечению», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к новогодним праздникам при несоблюдении профилактических мер в России может наступить пик заболеваемости гриппом.