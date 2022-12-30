Вашингтон, 30 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Политика Вашингтона и европейских государств способствовала тому, что Россия якобы стала «враждебно» относиться к Западу. Об этом сообщил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье, опубликованной 27 декабря в журнале American Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Политик напомнил, что Вашингтон нарушил гарантии, что НАТО не будет расширяться, расчленил Сербию, являющуюся историческим партнёром России, а также способствовал «цветным революциям» на Украине и в Грузии, граничащим с РФ. Бандоу отметил, что Украина на протяжении почти всей истории была под контролем России, а потому в США не собирались «терять сон» из-за её статуса.

«Причина, по которой США и их союзники по НАТО фактически лгали Украине, обещая членство, но ничего не делая в течение предыдущих 14 лет, заключается в том, что никто не был готов воевать за Украину», — написал Бандоу.

Он осудил политику Вашингтона и отметил, что на первом месте должны быть интересы американского народа, а не «насаждение демократии» в других странах. Политик также заявил, что ни в коем случае нельзя допустить прямого конфликта России и США.