Вашингтон, 30 декабря, 2022, 17:23 — ИА Регнум. К катастрофическим последствиям может привести упорство Владимира Зеленского в отношении потерянных Украиной Крыма и Донбасса: обещания «вернуть» эти территории никогда не будут выполнены, пишет Federalist.

ИА REGNUM Россия и Украина

По мнению автора публикации Джонатана Тобина, речь Зеленского в американского Конгрессе была «угодливой», а его милитари-имидж — неуместным. По словам Тобина, большинство американцев сочувствуют Киеву в его противодействии спецоперации ВС РФ.

«Но представление о том, что «оказание помощи украинцам в победе над русскими является приоритетом номер один для Соединённых Штатов», как выразился лидер меньшинства Митч Макконнелл, — это совсем другое», — подчёркивает аналитик.

По его словам, как в Республиканской, так и в Демократической партиях мало кто расценил в 2014 году как экзистенциальный кризис утрату Украины Донбасса и Крыма, тем более американцы тогда не считали случившееся главой проблемой страны.

Конечно, с тех пор многое изменилось, признаёт Тобин. Тем более что нынешняя ситуация на Украине оказалась на руку демократам.

Что касается «клятв Зеленского продолжать боевые действия до тех пор, пока» не произойдёт возврата к границам 2014 года, то всё это весьма маловероятно, отмечает автор статьи. Военные цели Киева «нереалистичны и могут спровоцировать более широкий, катастрофический конфликт, которого следует избегать любой ценой».