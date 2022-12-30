Москва, 30 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Россия и Танзания планируют активизировать торгово-экономические отношения. Помощь в реализации этих планов должна оказать созданная межправительственная комиссия.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Танзания

Соглашение о её создании подписали в рамках работы по расширению российско-африканского сотрудничества министр экономического развития Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Объединенной Республики Танзания Ашатой Качавамба Киджаджи. Об этом сообщили 30 декабря в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Как считает директор департамента развития двустороннего сотрудничества министерства Павел Калмычек, запуск работы межправительственной комиссии между Россией и Танзанией <…> позволит перевести российско-танзанские отношения на качественно новый уровень.

В Минэкономразвития РФ одними из перспективных направлений для сотрудничества между странами назвали сферу добычи полезных ископаемых и геологоразведку, а также туризм, энергетику, информационно-коммуникационные технологии.