Москва, 30 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Мариуполе нет ни одного человека, который бы остался в подвале. Все горожане переселены в дома. Об этом 30 декабря в интервью телеканалу «Россия 24 сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

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«В Мариуполе уже подключили на вчерашний день 1 018 домов. И они практически все были без стекол, без инженерии, то есть всё это было варварски разрушено», ― подчеркнул глава федерального ведомства.

Также, по его словам, к теплу подключают и дома в Северодонецке.

Файзуллин добавил, что восстановление мирной жизни идёт в установленных графиках.

«Надо отметить 2022 год, что мы эту задачу с некоторым опережением выполнили, ― указал глава Минстроя России. ― Всего у нас поработало на восстановлении более 60 тыс. человек».

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил об обеспечении теплом более одной тысячи домов в Мариуполе. Всего, по его словам, в городе в течение трёх лет тепло должно быть запущено в 1432 дома.

На сегодня восстановлением Мариуполя занимаются около 38 тысяч строителей. Это самая большая стройка в России на данный момент.