Москва, 30 декабря, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил выделить средства на создание центра реабилитации для инвалидов по слуху. Соответствующий документ опубликован 30 декабря на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Администрации Президента Российской Федерации обеспечить выделение из резервного фонда президента РФ в 2023 году 250 млн. рублей на создание в 2023–2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации для граждан с нарушениями слуха на базе негосударственного некоммерческого частного учреждения «Санаторий Маяк» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих"", — говорится в сообщении.

Глава российского государства поручил выполнить это поручение в срок до 1 июня 2023 года.

Руководитель Администрации Президента Антон Вайно назначен ответственным за выполнение данного поручения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации поручил кабинету министров совместно с властями ДНР создать в регионе центр реабилитации людей с инвалидностью.