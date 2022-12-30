Москва, 30 декабря, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Вопрос об индексации страховых пенсий работающих инвалидов поручил проработать правительству РФ до 15 апреля 2023 года президент России Владимир Путин. Об этом 30 декабря говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Эдгар Дега. Инвалид (фрагмент). 1872

«Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам», — говорится в документе и добавляется, что доклад об этом должен быть представлен до 15 апреля 2023 года.

Также глава Российского государства поручил правительству РФ расширить возможности использования электронного сертификата для приобретения инвалидами отдельных видов товаров, работ и услуг и предусмотреть при этом возможность приобретения протезов с использованием этого сертификата.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова поручила разработать рекомендации по присмотру и уходу за обучающимися с инвалидностью.